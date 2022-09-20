Konyaspor ile cuma günü oynanan karşılaşmada özellikle orta alanda yaşanan sıkıntı genç hocayı yeni arayışlara itti. Buna göre Buruk’un Norveçli oyuncu Midtsjö’yü orta alana monte etmeyi düşündüğü bildirildi. Oliveira’yı ise forvet arkasına çekerek defansif tarafı zayıf olan Portekizlinin ofansif yönlerinden faydalanılmak istendiği bildirildi.

Mertens’in ise bu denklemde yerli kuralı da dikkate alınarak şans bulacağı ifade edildi. Buruk’un yıldız oyuncuyu 10 numaradan ziyade ikinci forvet yada kanatta oynatmayı planladığı belirtildi.

(Skorer)