Galatasaray , Süper Lig ’in 15. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cim Bom, galibiyet serisini 4'e yükselterek 30 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı Kırmızlılar'ın gollerini 15 ve 37’de Bafetimbi Gomis kaydetti. İstanbulspor ise 82’de Mehmet Yeşil ile skor buldu.

Liderlik sevinci

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç öncesi hayalimiz lider olarak stadı terk etmek ve taraftarımıza birlikte bunu kutlamaktı. Buna ulaştık ve mutluyuz. Şampiyonluk yolunda geriden gelip bu haftayı lider olarak tamamlamak bizim için sevindirici." dedi ve ekledi:









'Biraz suratımız asıldı'

"Maçın sonu çok istediğimiz gibi bitmeyince aslında biraz suratımız asıldı. Soyunma odasına girdiğimizde liderlik sevincini belki tam olarak yaşamadık. Oyunun büyük bir bölümünde, ilk 40 dakikayı iyi oyun ve net pozisyonlarla geçirdik. Rakibimizi kalemize getirmedik. İlk yarının son 5 dakikası belki rakibe 3-4 tane şut atma imkanı verdik. İkinci yarı daha dengeli geçti. Gol öncesi pozisyonlar yakaladık. Üçüncü, dördüncü, belki beşinci golü atmamız gerekiyordu. Net pozisyonlara girip atamadık; devamında oyuna rakibimizi ortak ettik. 2-1 olunca da bu sefer otomatik olarak rakip 2-2’yi yakalarım diye düşündü. Biz de gol yememe psikolojisine girdik. Maçın son bölümde biraz bunu yaşadık."

'Maçı daha iyi bitirmemiz gerekiyordu'

"Topun bizde kalmasını ve önde baskının devamı için kaliteli ayakları oyuna soktuk. Bölüm bölüm burada bu anlamda sıkıntılar yaşadık. Maçı daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. İstanbulspor maç içerisinde özellikle son bölümde çok emek sarf etti. İstanbulspor’u oyun olarak bugün kutlamak istiyorum. Maçın genelindeki performanslarından ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Oyun kolay çalınan faullerle çok fazla durdu. Böyle sık çalınan fauller sonrası iki takım da oyun ritmini kaybedebiliyor. İki takım da bunun sıkıntısını yaşadı. Sonuç olarak günü lider kapadık ve bu anlamda mutluyuz."

'Oyuncularımızdan hayal etmelerini, düşünmelerini istedik'

“Hedef bugünü lider olarak bitirmekti. Oyuncular bu iştahla maça başladı. Oyuncularımızdan bunu hayal etmelerini, düşünmelerini istedik. Bunu büyük bir bölümde yaptılar. Orada tutunmak için daha iyisini yapmak zorundayız. Daha iyi hazırlanmak zorundayız. Bu 11 ile arada beraber hazırlık maçı bile oynamadık. Bu ilk maçın etkileri var. Bunu daha iyi bir şekilde toparlayıp o koltukta daha uzun süre oturmak istiyoruz.”

'Kazımcan’ın bileğinde burkulma oldu'

“Birçok duran top organizasyonu çalışıyoruz. Bugün Mertens kornerleri iyi kullandı. Atan çok önemli. Sadece vuranlara bakıyoruz. Onun yanında Kazımcan’ın bileğinde burkulma oldu. Durumuna bakacağız. Biraz ağrısı fazlaydı.”







