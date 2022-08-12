Galatasaray 'ın iç transferdeki 1 numaralı gündem maddesi şüphesiz Victor Nelsson. İspanyol kulübü Sevilla ve İngiliz kulübü Everton'ın kadrosuna katmak üzere rekabete girdiği Danimarkalı savunmacıdan beklenti en az 20 milyon Euro civarında. Ancak kulüp bir yandan yüksek bonservis bedeli talep ederken, diğer taraftan oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Nelsson'u kadroda tutmaya kararlı isimlerin başında ise Aslan'ın hocası Okan Buruk geliyor.

Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenmanda öğrencisiyle bire bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk bu görüşmede, "Sen bu takımın çok önemli bir parçasısın. Bizimle kalmanı istiyorum. Birlikte şampiyonluk yaşayalım" sözleriyle Danimarkalı savunmacıyı ikna etmeye uğraştı.

Yönetimin tek şartı var

Ayrıca ikilinin antrenman sırasında çekilen neşeli görüntüleri de dikkat çekiciydi. Buna karşın, "Benim de hayallerim var" diyen ve teklifleri değerlendirmek istediğini söyleyen Nelsson için ayrılık vakti çok yakın gibi görünüyor.

Özellikle Giresunspor maçının ardından 23 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya gitmesinin çok yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın tek şartı, Sevilla'nın bonus maddelerini azaltarak, kısa vadeli ödeme planını yükseltmesi. Şimdilik Everton'ın teklifinin daha cazip olduğu, fakat Nelsson'un Sevilla'ya daha sıcak baktığı da gelen haberler arasında.