G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçı için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü, İstanbulspor maçında performansını beğendiği Norveçli orta sahayı ilk 11'de düşünüyor.

3 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Adana Demirspor orta sahasının dinamik oyunculardan kurulu olduğunu gözlemleyen Buruk'un böylece orta alandaki sertlik direncini artıracağı öğrenildi. Antalyaspor maçında 28, Giresunspor'a karşı ise 83 dakika sahada kalan Midtsjö, son oynanan Konyaspor maçında ise 3 dakika görev almıştı. Süper Lig 'de 3 maçta forma giyen yıldız oyuncunun 1 asisti bulunuyor. Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanacak kritik maçta sol bekte ise Leo Dubois'ya görev verecek.

114 DAKİKA GÖREV ALDI

Galatasaray 'ın Norveçli orta saha oyuncusu antrenman eksiği nedeniyle sadece 3 lig maçında forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu ligde 114 dakika sahada kaldı. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında diri görüntüsüyle ilk 11'e göz kırptı. (Takvim)

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