Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa deplasmanı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Son 5 transfer yaptıklarına vurgu yapan tecrübeli futbol adamı, PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi ve bonservis ödenmeden kadroya katılan Juan Mata'nın henüz hazır olmadığını aktardı.

Icardi'nin sezon başı kamptı yaptığını, Mata'nın ise uzun süredir takım çalışması yapmadığına dikkat çeken Buruk, şu ifadeleri kullandı:

''Kendileriyle de konuştuk. Icardi'ye ne düşündüğünü sorduk. Hazır olmadığını söyledi. Sakatlık riskinden korktu. Haftaya inşallah kadroda olur. Laktak testi yaptık ve durumlarına da baktık. İlerleyen haftalarda bizimle olacaklar. Önemli olan takım olmak ve sahaya çıkabilmek.''

'Geçen senenin izlerini yavaş yavaş üzerimizden atıyoruz'

"Ne kadar transfer yapıyorsanız yapın, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz." diyen başarılı teknik adam, "Kadro değişimi oldu ama biz oyuncularına güvenen bir ekip olduk. Oyun olarak da ilerliyoruz. Çok fazla değişime uğramış, inandığı yolda ilerlemek isteyen bir takım olduk. Yeni bir takımız, geçen senenin izlerini yavaş yavaş üzerimizden atıyoruz. Kazanıp haftaya taraftarımızın önüne öyle çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.







