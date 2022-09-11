Transferin son gününde bombaları birer birer patlatan Galatasaray , Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Teknik direktör Okan Buruk, yeni oyuncularından Mata ve Icardi hariç, diğer isimleri maç kadrosuna dahil etti. Cim Bom'un iki dünya yıldızı İcardi ve Mata, Kasımpaşa deplasmanında tribündeki yerlerini alıp, locadan maçı takip etti. Icardi'ye, yanında Sarı Kırmızılı formalarını giyen çocukları da eşlik etti. Karşılaşma öncesinde Buruk, antrenman eksiği olan İcardi ve Mata ile ilgili konuştu.

'Hazır olmadığını söyledi'

Tecrübeli teknik adam, "Mata ve Icardi oynayacak durumda değil. Icardi, daha hazır olmadığını söyledi. Sakatlık riskinden korktuğu için önümüzdeki hafta (Konya maçında) inşallah kadroda olacak" açıklamasını yaptı.

Eğer bir aksilik olmaz ise Mata değil ama ıcardi, önümüzdeki cuma günü Ali Sami Yen Stadı'nda bu sezonun en dikkat çeken takımı Konyaspor maçında ilk kez kadroya girecek. Konyaspor, bu sezon ligde ilk 6 maçında gol yemeyen tek takım konumunda yer alıyor. Ayrıca Yeşil Beyazlılar, son 4 maçını da kazandı.







