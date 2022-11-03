Galatasaray ’da Beşiktaş karşılaşması öncesinde salı akşam birlik-beraberlik yemeği organize edildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolculara, Sarıyer’de moral ve destek yemeği verdi.

Bu davette Okan Buruk ve futbolculara olan güvenini de dile getiren Erden Timur, Beşiktaş derbisinde galibiyet halinde ‘sürpriz bir prim’ verileceğini de takıma açıkladı. Miktar konuşulmazken Galatasaray yönetimi bu prim uygulamasına Beşiktaş maçından sonra Başakşehir mücadelesinde de devam edecek.





İŞTE GALATASARAY'IN KOZU

Aslan'ın derbi kozu, saha ve seyirci avantajı olacak... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 5 sezondur Beşiktaş 'a iç sahada mağlup olmuyor. Bu periyotta 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Cim Bom'un, özellikle Nef Stadı'na geçtiğinden beri ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü söz konusu. Yeni stadında Beşiktaş'ı 12 kez ağırlayan Galatasaray sahadan 8 kez galip ayrılırken, 2 mücadele berabere sonuçlandı, konuk ekip ise 2 kez kazandı. Aslan'ın attığı 19 gole, Kartal 9 golle cevap verdi. Sarı-Kırmızılı takımdaki hedef, işte bu başarı tablosunu, cumartesi günkü mücadelede de devam ettirebilmek.

OKAN HOCANIN İLK HEYECANI

Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.

KEREM YiNE 11’DE

Bu arada artık Beşiktaş derbisine sayılı günler kalırken Galatasaray’da 11’de şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un kanatlarda Rashica-Kerem ikilisine görev vereceği öğrenildi. Kosovalı oyuncudan memnun olan Buruk’un diğer kanatta ise Yunus-Barış-Kerem üçlüsü arasındaki tercihini Kerem’den yana kullanacağı belirtildi.







