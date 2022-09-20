Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, yaz dönemini kamp yapmadan geçirdi. Bireysel antrenmanlara devam eden Mata, yeni hocası Okan Buruk tarafından fizik olarak hazır görülmedi. 34 yaşındaki yıldız, bu yüzden Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmazken milli arayı fırsata çevirecek ve ekstra çalışmalar neticesinde takımla aynı seviyeye gelecek. 1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna alınacak olan Juan Mata, ilk 11 için biraz daha bekleyecek.

KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'DE

Okan Buruk, Adana'da yedek soyunduracağı İspanyol oyuncuyu 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ilk 11'e hazırlayacak. Tecrübeli on numaranın takıma girmesiyle bir başka dünya yıldızı Mertens dinlenme şansı yakalayacak. 35 yaşındaki Mertens, 4 haftadır ilk 11'de sahaya çıkıyor. Mata dışında İcardi de milli arada özel program dahilinde ekstra çalışacak.

Kaynak: Sabah











