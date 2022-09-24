Süper Lig ekipleri Galatasaray ve İstanbulspor, lige verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk’tan gençlere görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında altyapıdan birçok oyuncuya şans verdi. Buruk, Metehan Baltacı ile Özgür Baran Aksaka’ya 11’de görev verirken, Beknaz Almazbekov, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir, Caner Doğan, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş’ı sonradan oyuna dahil etti.

Sarı-Kırmızılı ekibin 17 yaşındaki genç futbolcusu Beknaz Almazbekov, Icardi'nin golü öncesinde takımına penaltı kazandırarak galibiyette pay sahibi oldu.

Mücadeleyi 20 bin 793 seyirci takip etti

Bu sezon Süper Lig’de oynanan karşılaşmalarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbulspor maçında da yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 20 bin 793 seyirci takip etti. Sarı-kırmızılı taraftar müsabaka boyunca tezahüratlarıyla destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak. İstanbulspor da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



