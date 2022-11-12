Galatasaray ’ın zirve yolundaki en önemli virajlarından biri olan Medipol Başakşehir maçı oyuncular açısından ayrıca farklı bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılılar bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılırsa ekstradan 2 gün izin daha yapacak.

FARKLI BİR ANLAM KAZANDI

Dünya Kupası için verilen arada Teknik Direktör Okan Buruk’un takımın toplanması için düşündüğü tarihin 24 Kasım olduğu ancak Başakşehir maçında alınacak kötü bir sonuç halinde bunun 2 gün erkene çekilmesinin gündeme geleceği belirtildi.





Böylece sarı-kırmızılı futbolcular için Başakşehir mücadelesi zirve yarışı için önemli bir maçın yanında farklı bir anlam kazandı. Bu durumun artı bir motivasyon yaratmasının beklendiği ifade edildi.

HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK

Diğer taraftan verilecek arada sarı-kırmızılılar ilk planda hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek.

Cim-Bom iki hafta sonra ise soluğu Antalya’da alacak ve burada çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray bu süreçte hazırlık maçları da oynayacak. (Skorer)



