Süper Lig 'in 17. haftasında Galatasaray , sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Sezon genelinde olduğu gibi skor anlamında maçları rahat hale getiremediklerini belirten Buruk, "Hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Bir kere bizim için en büyük zorluk, ligin genelinde yaşadığımız şekilde girdiğimiz pozisyonları gole çevirememiz ve zaman zaman son paslarda yaptığımız hatalar... Fark açmamız gereken maçlarda farkları açamamamıza neden oluyor. Bugün de zaman zaman böyle yanlış tercihlerimiz oldu. Rakibin oyuna girmesine çok izin verdik. İlk 35 dakikadaki tempoyu devam ettirmemiz gerekirdi ama ikinci yarıda rakibe topu çok verdik. Girdikleri net de bir pozisyon var. Dünya Kupası arası sonrası aynı seviyeyi yakalayamamıza neden oldu. Fiziksel olarak kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk arasında maç kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray, iyi yolda. Seyircimiz, takımına destek verdi. Onlar, bizim için itici güç. Her alanda Galatasaray taraftarının gücü, Galatasaray'ın gücünü ortaya çıkartıyor. Saha dışında da tabi mücadeleler devam ediyor. Biz, saha içerisinde kalıp işimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'Kazanmak istiyoruz'

Derbiye ilişkin görüşleri de sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "4 günlük bir süre var. Rakibimiz bizden 1 gün önce oynadı. Onların 5 günlük bir süresi var. Önce yenilenme olacak. Bu maçlara özellikle psikolojik anlamda çok fazla yapacağımız bir şey yok. Oyuncularımız buna uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynı şeyi söyledi bu tür maçlar çok önemli ama bir yandan iki takım için de 3 puan anlamı taşıyan maçlar. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak için orada mücadele edeceğiz. İki takım için de en azından güzel bir karşılaşma olur. Televizyon başında izleyenlerin oyunu beğenmeleri çok önemli. İki takımın da kazanmaktan başka düşüncesi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.