Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray , deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası öncesi etkileyici bir bitiriş yaptıklarını belirten Buruk, "Bugün maça başlarken bu ligin en iyi takımlarından, geride en iyi pas yapan takımlarından biri ile karşılaşıyorduk. Elbette çok fazla maç oynadılar. Bu son maç onlar için Dünya Kupası öncesi ki belki biraz daha zor oldu. Bizim bir oyunumuz var onun üzerinden gittik. Özellikle önde baskıları, çoğu zaman doğru yaptık. Orada kazandığımız toplar oldu. Hücuma çıkışlarımız, sonlandırmamız bugün çok daha iyiydi. 'Galatasaray çok pozisyona giriyor, ne zaman bu golleri atacak?' deniyordu. Bu maça nasip oldu. Allah'a şükür böyle önemli bir galibiyet aldık. Dünya Kupası öncesi bitiriş bizim için çok etkileyici oldu. Özellikle Fenerbahçe 'nin puan kaybetmesi sonrası böyle bir galibiyetle ikinci sıraya yükselmemiz bizim için çok değerli. Başakşehir, benim için çok önemli bir camia. Emre Hoca, çok başarılı bu sezon. Bu sezon hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok iyi oyunlar oynadılar. Böyle bir takımı, böyle bir sonuçla yenmek bizim için mutluluk verici. Elbette bir ara oldu. Dönüşte daha hazır bir şekilde geleceğiz. Türkiye'de Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen takımız. Onları da iyi dileklerimizle içerde yolcu ettik" dedi.





Başta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin performanslarına yönelik övgü dolu ifadeler kullanan Okan Buruk, "Kerem, bugün hem savunma hem de hücum yönünde etkili oldu. Geçen sene bu oyunu bize gösteren aynı Kerem'di. Yine bu oyunu ortaya çıkardı. O yönden çok mutluyum. Icardi'nin hem gol atması hem de oyun içerisinde verdiği paslar... Maçın sonunda bile koşmayı bırakmadı. Golcü olmasının yanında takım savunmasına olan katkısı Mertens ile birlikte çok faydalıydı. Bütün oyuncularım en üst seviyede oynamaya çalıştı bugün. Gol attıkça da rahatladıkça da oyun anlamında daha iyi şeyler ortaya çıktı. Eleştiriler olacak. Hep oyuncularımıza takımımıza güvendiğimi söylüyordum. Bugün bunun karşılığını aldık. İnşallah taraftarımızla birlikte daha büyük başarılara yol almaya çalışacağız" dedi.



