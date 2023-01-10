Galatasaray , Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi 3-0 ile geçti. Derbi zaferiyle birlikte Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, resmi maçlardaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Cim Bom, İstanbul'da mutlu

Galatasaray'ın 7 haftada 6 İstanbul maçından oluşan fikstürü gümbür gümbür başladı. Evinde Ankaragücü'nü, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, şimdi de cuma günü Nef Stadı'ndaki Hatayspor mücadelesine hazırlanıyor.

Ligin başında üst üste oynadığı deplasman maçlarıyla zorlanan Galatasaray, şimdi de ağırlıklı İstanbul fikstürünün tadını çıkarıyor. İlk olarak evinde Ankaragücü'nü yenen Cim Bom, ardından deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Şimdi de gözünü cuma günü Nef Stadı'nda oynanacak Hatay sınavına çeviren Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan sonra yine sahasında Antalyaspor'u konuk ederek ikinci yarıya başlayacak. Devamında bu periyottaki tek İstanbul dışı maç olan Giresun deplasmanına gidecek olan Galatasaray, üst üste evinde oynayacağı Ümraniye ve Trabzonspor maçlarıyla 7 haftalık fikstürü tamamlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, bu İstanbul serüveninde galibiyet serisini sürdürerek, zirvede farkı daha da açmayı hedefliyor.

Yazarlar ne dedi?

Şansal Büyüka - Milliyet

"Okan Buruk; Jorge Jesus’a, Galatasaray takımı da Fenerbahçe’ye futbol dersi verdi. Fenerbahçe dua etsin Kadıköy’de yeni bir 6-0 olmadı. Tabi Galatasaray lehine..."

Erman Toroğlu - Sabah

"Okan Buruk orta sahada çok koşan adamlarını oynattı, santrforlarını yanında tuttu, çabuk adamlarını da ileriye koydu. Jesus bu işe bir çare bulamadı. Yani Okan Buruk, kendinden daha usta olan rakip teknik direktörü mat etti."

Ömer Üründül - Sabah

"Fenerbahçe 2. yarıda bir baskı kurdu ama Galatasaray defansı alan daraltarak yerleşti ve üretkenlik izni vermedi. Fenerbahçe riski alınca da Galatasaray sonunda 2 gol daha bulup işi bitirdi. Okan Buruk mükemmel bir teknik adamlık yaptı."

Ahmet Çakar - Sabah

"Galatasaray tarih yazdı… Futbolu filan geçin, hakemi geçin, şartları geçin ama geçemeyeceğimiz bir şey var; 'Galatasaray, Fenerbahçe'yi ezdi geçti.' Dünyada pek az insanın aklına gelecek bir skor oluştu."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Okan hoca ne yaptığının farkındaydı, amacı topla daha fazla oynamak değil, daha verimli ve hızlı hücum etmekti. 2013’te Heynckes yönetimindeki Bayern’de Robben-Ribery, Barcelona karşısında ne yaptılarsa, Barış - Kerem- Rashica da onu yaptılar."

Oliveira'ya özel teşekkür

Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından biri de gecenin açılış golünü çok şık bir vuruşla kaydeden Sergio Oliveira'ydı.

Sarı-Kırmızılı formayla müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli orta saha oyuncusunu, teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Ne de olsa Kaptan Muslera

Maçın son düdüğüyle birlikte Galatasaraylı futbolcular sahanın ortasında sevinç gösterisi yaparken, zafer konuşmasını Kaptan Muslera yaptı.

Hafta boyunca takım arkadaşlarına derbinin önemini anlatan 36 yaşındaki file bekçisi, maç içinde yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanda önemli bir rol üstlenirken, Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Berkan kendi kaderini çizdi!

Çok değil 2 hafta öncesine kadar Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkan Kutlu, çok kısa süre içerisinde takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Torreira'nın yokluğunda çıktığı Sivas ve Ankaragücü maçlarında tam not alan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da hiç sırıtmadı. İdmanlarda da takımın en çalışkan isimlerinden olan Berkan, Galatasaray'da kalmayı da garantilemiş oldu.

Barış'ın yeri hazır!

Fenerbahçe derbisine forvet olarak başlayan Barış Alper Yılmaz, yavaş yavaş kanat oyuncusundan bir santrfora dönüşüyor. Kadıköy'deki performansı tam not alan 22 yaşındaki futbolcu, bundan sonra ileri uçta Icardi ve Gomis'le rekabete girecek.

Okan hoca, Barış'ı kanatta oynatacağı maçlarda da; öğrencisinden ikinci bir forvet gibi sürekli ceza sahasına girmesini ve çizgide beklememesini istiyor.

Sol bek için son aday: GÜRAY VURAL

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray için sürpriz iddia... Sarı-Kırmızılıların, Antalyaspor forması giyen 34 yaşındaki sol bek Güray Vural'la ilgilendiği ileri sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin Antalyaspor'la anlaştığı, tecrübeli futbolcunun da resmi imza için haber beklediği iddia ediliyor.

Ara transferde kadrosunu yerli bir sol bekle takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılıların listesinde Güray Vural dışında Dundee United'dan Aziz Behich ve Sivasspor'dan Uğur Çiftçi de bulunuyor.

Aslanlar gibi

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'la büyük başarılar yaşayan Okan Buruk'un teknik adamlık performansı da parmak ısırtıyor. Galatasaray yıllar sonra üst üste 9 resmi maç kazanırken önce Beşiktaş ardından 7-0'lık Başakşehir galibiyeti ve son olarak Kadıköy'deki 3 farklı Fenerbahçe zaferi; ligin başında tartışılan Okan Buruk'u bu müthiş tablonun başmimarı konumuna getirdi.

Galatasaray, Fatih Terim'den sonra yine kendi camiasından çıkıp, futbolculuk döneminde büyük başarılara imza attıktan sonra, teknik direktör olarak da takımı zirveye taşıyan bir teknik adama sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sezon başındaki performansı, oyuncu tercihleri ve müdahaleleri tartışılan Okan Buruk, ligde üst üste 7, kupayla birlikte 9 resmi maçta alınan galibiyetlerle ne kadar isabetli bir tercih olduğunu gösterdi. Üstelik bu süreçte gelen Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleri, son olarak da Kadıköy'deki 3-0'lık Fenerbahçe zaferi, Galatasaray'ın Okan hocayla birlikte yükselişini taçlandırdı.

Herkes onu alkışladı

Fenerbahçe gibi bir deplasmanda Icardi, Gomis gibi isimleri kenarda bekletip, Barış Alper Yılmaz'ı santrfora koyarak risk alan, Torreira'yı kenarda bekletip son 2 maçtaki başarılı performansıyla Berkan'ı ilk 11'de oynatan Okan Buruk'un riskli tercihleri her kesimden alkış aldı. Büyük maçlardaki başarıları, galibiyet serisi, cesur hamleleriyle Galatasaray'ı zirveye taşıyan Buruk; Başakşehir'deki lig ve Akhisar'daki kupa şampiyonluğunu Sarı-Kırmızılı kulübün başında da tekrarlamaya hazırlanıyor.

İkili averaj avantajı

Galatasaray'ın Kadıköy'deki zaferi, Cim Bom'un zirvedeki yerini sağlamlaştırıp farkı 4 puana çıkarmakla da kalmadı. Psikolojik açıdan ezeli rakibine darbe vuran Sarı-Kırmızılılar, olası bir puan eşitliğinde ikili averajda büyük üstünlük sağladı. Bu da Okan Buruk açısından lige en iyi başlangıç senaryolarından biriydi. Tüm oyuncuların iyileşmesi, cezaların bitmesi ve eksik bölgelere takviyelerin yapılmasıyla, Okan hoca çifte kupa hedefinde daha da iddialı bir konuma gelecek gibi görünüyor.

Yasin Cam