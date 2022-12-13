Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde Icardi, Mertens, Mata, Sergio Oliveira gibi bomba transferleri gerçekleştirerek başlayan Galatasaray 'da beklenen oyun son haftalarda oluşmaya başladı.

Galatasaray, sezon başında yeni kadro olması, takımın uyum sorunu ve genç futbolcularla aralarındaki problemler nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı. Ancak Okan Buruk, bunların hepsinin tek tek üstesinden gelerek takımın uyum sorununu aştı, genç oyuncuları kazandı.





SORUN YAŞAYAN İSİMLER DE VAR

Tabii bazı oyuncularda da sıkıntılar yaşamadı değil. Icardi transferi sonrasında ikinci forvet hatta Gomis'in tercih edilmesiyle 3. forvet konumuna düşen Haris Seferovic, bu durumun verdiği moral bozukluğu ile forma şansı bulamadı.

Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve Dünya Kupası'nda da boy gösteren İsviçreli futbolcu, takımdan ayrılmak istemediğini ve Benfica'ya geri dönmeyeceğini belirmişti.

Bir diğer isimse sezon başında forma şansı bulan ancak kulübe alacaklarından ötürü ihtar çeken ve sonrasında sorunlar yaşayan Patrick van Aanholt'la sarı kırmızılı takım ayrılık planları yapsa da Okan Buruk, bu iki isme son şansı vermek istiyor.

İlgili Haberler Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi





SOHBET TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti. "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor.

Sabah'ta yer alan haberde; Sarı-Kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak.

Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.



