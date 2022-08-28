Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam sezonun en zorlu karşılaşmalarından birine çıkacak. Tecrübeli teknik adam, zorlu deplasmana takımını en iyi şekilde hazırladı. Taraftarı önünde oldukça etkili maçlar çıkaran rakibi karşısında sürprize izin vermemeyi planlayan Buruk, oyunu takımın en önemli yıldızlarından Mertens’in üzerine kuracak. Başarılı futbolcuyu takım çalışmalarında hücum organizasyonlarının lideri olarak belirleyen Okan hoca, yıldız ismin etkisiyle zorlu rakibi karşısında hakimiyeti elinde tutmayı amaçlıyor. Maç boyunca önde baskı ve rakip yarı alanda topun kapılmasını talep eden Okan Buruk, bu konuda da Oliviera ve Toreria’ya inanıyor.

Acil yardım butonu Bafetimbi Gomis

Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında kanat hattında görev vereceği Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’den 90 dakika boyunca Seferovic’e daha yakın olmasını ve daha fazla orta açmalarını isteyen Okan Buruk, yıldız golcünün fırsatları değerlendirmesini bekleyecek. Okan Buruk, oyunun tıkanması ya da son bölümlere doğru skor bulma zorunluluğu doğması halinde yine son maçların kahramanı Bafetimbi Gomis’i sahaya sürecek.







