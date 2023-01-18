Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor 'unu da geçmeyi başardı. Aslan deplasmanda Victor Nelsson ve Dries Mertens'in golleriyle 2-1 kazandı, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Ivan Cavaleiro'nun tek sayısı ise Akdeniz ekibine yetmedi.

İlk kez geçti

İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.

Mertens: İki kupada da sonuna kadar gidiyoruz

Aslan'ın ikinci golünü kaydeden ve maçın ardından konuşan Dries Mertens, "Çok mutluyuz. Şu an devam ediyoruz. Yola çıkarken hedefimiz iki kupayı da kazanmaktı. Sonuna kadar gidiyoruz. İsteğimizi de sahada gösterdik. Maçın sonlarına doğru çok iyi bir performans sergileyemedik ama devam ediyoruz" dedi.





'Ritm bulmam zaman aldı'

Dünya Kupası sonrası performansının arttığına ilişkin görüşleri yorumlayan Mertens, "Belki de performansımın arttığını söyleyebiliriz. Ama gelmeden önce çok hazırlık süreci geçirmemiştim. Tek başıma çalışmıştım. Geldiğim zaman da lig başlamıştı. Dolayısıyla ritim bulmam biraz zaman aldı. Ayrıca yeni bir lige başlıyordum, 13 tane yeni oyuncu vardı. Ancak şu anda her şey yerli yerine oturuyor ve üst üste 11. zaferimizi elde ettik" ifadelerini kullandı.

Nelsson: Kendime hedef koydum

Kritik maçtaki gol perdesini açan Victor Nelsson da, "Çeyrek finaldeyiz. Daha iyi oynayabilirdik. Ama Alanyaspor da iyi oynadı tebrik ediyorum onları. Duran toplarda her geçen gün daha tehlikeli oluyoruz. İdmanlarda çalışıyorum ve hücumlarda da daha etkili olmak istiyorum. Kendime bu alanda hedef koydum. Hücumda da iyi olacağım" yorumunu yaptı.

Galatasaray tarihinde ilk...

Okan Buruk da Galatasaray tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 8'i ligde 3'ü de kupada olmak üzere son 11 resmi maçından galip ayrıldı. Galatasaray tarihinde bir sezonda yakalanan en uzun galibiyet serisi 10'ar maçla Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e aitti. Ligdeki Hatayspor galibiyetiyle bu rekoru egale eden Aslan'ın hocası Okan Buruk, dün akşamki zaferle beraber rekoru kırdı, iki kurt hocayı da geride bırakarak Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı. Turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Buruk, rekor seriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

'Kazanacak çok maç var'

"11 maçlık seri çok önemli. Ama daha kazanacağımız çok maç, önümüzde çok hedef var. İki kupayı da kazanmak istiyorsak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımın gayretinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Taraftarla, camiayla birlikteliğimiz bu başarıyı getirecek. Onların bizim yanımızda olmaları, Türkiye'nin her yerinde o ruhu bize yansıtmaları çok önemli. Galatasaray dünya çapında bir marka, inşallah hedefimiz onlara layık bir şekilde nice şampiyonluklar yaşamak."

'Transferler yapacağız'

"3-4 günde bir maç oynuyoruz, çok kolay değil. Bir yandan da transfer çalışmalarımız var. Uğur'la ilgili girişimlerimiz var, Sivasspor'un da istekleri var.Diğer taraftan içerideki oyunculara süre vererek onları takıma katmak da transfer oluyor. Panik yapacak bir durumda değiliz. Katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katmaya çalışacağız."



