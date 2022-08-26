Galatasaray 'da gözler pazar günü oynanacak zorlu Trabzonspor maçına çevrilmişken Teknik Direktör Okan Buruk, kanatlarda görev yapan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, iki öğrencisinden Haris Sefeorviç’e daha fazla pas atmalarını istedi. Buruk’un, “Kanat akınlarımızı sonuçlandırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Seferoviç’e daha fazla servis yapmalısınız. Topu onunla buluşturduğunuzda, ceza sahasına giderek siz de daha rahat pozisyon bulabilirsiniz” dediği öğrenildi.

Dries Mertens Trabzon’da 11’de

Belçikalı yıldız, Ümraniye maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Kondisyon eksiğini sıkı çalışmayla en aza indiren Mertens, kritik Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de görev yapmaya hazırlanıyor. Pazar günkü karşılaşmada Emre Akbaba’nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Okan Buruk’un tecrübeli öğrencisiyle yakından ilgilendiği, zorlu mücadelede hücum planlarını Mertens üzerine kurduğu kaydedildi.



