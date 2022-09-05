Süper Lig 'de 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk Gaziantep FK ile bu akşam oynanacak karşılaşamada sahaya süreceği 11'i belirledi. Buruk'un hücum hattında değişikliğe gideceği gelen haberler arasında...

Dubois dönüyor

Galatasaray'da savunma hattı değişmiyor. Kalede Muslera görev yapacak. Leo Dubois'in sakatlığı tamamen geçti. Fransız sağbek kadroda olacak ancak 11'de yer alması beklenmiyor. Savunma 4'lüsünün Sacha Boey, Nelsson Abdülkerim Bardakçı ve Aanholt olması bekleniyor.

Orta saha değişmiyor!

Gaziantep FK maçında teknik direktör Okan Buruk orta alanda değişikliğe gitmeyecek. Yeni transferler Torreia, Sergio Oliviera ve Mertens 11'de sahada olacak. Sağ tarafta Yunus Akgün ve sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ikilisi görev alacak.









Seferovic yerine Gomis

Galatasaray'da ilk 4 haftada varlık gösteremeyen Haris Seferovic kızağa çekilecek. Teknik direktör Okan Buruk İsviçreli forvet yerine 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e şans verecek. Fransız golcü sonradan oyuna girdiği Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında galibiyet golünü atmıştı. Gomis ayrıca Trabzonspor maçına sonradan girmesine rağmen etkili görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Fredrik Midtsjö sakat!

Sarı-Kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi Norveç'li Fredrik Midtsjö'nün sakatlığı devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Gaziantep FK maçı kadrosunda olmayacağı öğrenildi.