Galatasaray'da Okan Buruk izin gününü Florya'da geçirdi
Giresunspor mağlubiyetinin ardından Okan Buruk oyuncularına pazar günü izin verdi ancak kendisi ve ekibi Florya'da gün boyu çalışmaya devam etti. Yardımcısı Ismael Garcia rezerv ligi maçını izleyerek oyuncularla ilgili notlar aldı. Buruk ve ekibi ise Ümraniyespor'u analiz etti.
Galatasaray 'da Okan Buruk Giresunspor mağlubiyetinin ardından takıma pazar günü izin vermişti. Ancak Okan Buruk ve ekibi takım izinli olmasına rağmen tüm gün Florya'da mesai yaptı. Buruk'un İspanyol yardımcısı da Florya'da oynanan rezerv ligi maçını izledi ve notlar aldı.
Ümraniyespor analizi yaptılar
Okan Buruk ve ekibi sabah saatlerinde girdikleri Florya'dan gece geç saatlerde ayrıldılar. Buruk ve ekibi cuma günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi analiz yaptı. Bu maçtan kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray'ın genç hocası rakibinin açıklarını yaptığı analiz sonrası öğrencilerine anlatacak.
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Rezerv ligi de takip ediyor
Okan Buruk tesislerde analiz yaparken yardımcısı Ismael Garcia'ı da o sırada Florya'da oynanan Galatasaray - Giresunspor rezerv lig maçına gönderdi. Buruk'un da karşılaşmayı GSTV'den canlı takip ettiği öğrenildi.
Bir hata daha istemiyor
Okan Buruk'un Giresunspor mağlubiyeti nedeniyle oldukça üzgün olduğu ancak aynı hataya düşmemek için Ümraniyespor karşısında galibiyete odaklandığı belirtiliyor. Öte yandan Buruk ve ekibinin takımı fiziksel olarak ise beğendiği gelen haberler arasında...
Yakup Çınar