Galatasaray 'da keyifler artık yerinde. 3 haftalık kazanamama serisini deplasmandaki Karagümrük galibiyetiyle bitiren Sarı-Kırmızılılar, derbide Beşiktaş 'ı da devirerek yeniden zirve yarışına dahil oldu. Şimdi Cim Bom'u çok kritik bir Başakşehir deplasmanı bekliyor. Florya'da tek hedef bu mücadeleyi de kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkarmak ve Dünya Kupası arasına maksimum moralle girebilmek. Bu zorlu süreçte rahat bir nefes alan isimlerin başında ise Okan Buruk geliyor. Aslan'ın hocası, tam da koltuğu sallanmaya başlarken kadroya yaptığı müdahaleler ve oynattığı futbolla tekrar kredi kazanmayı başardı.

Rekabet fayda sağladı

Buruk'un en radikal değişikliği her iki kanatta gerçekleşti. Sezon başından beri güvendiği Yunus ve Kerem'i bir anda ilk 11'den kesen Okan hoca, önce Rashica'yı, sonra Barış Alper'i takıma monte etti. Bunu yaparken ilk 11'deki 3. yerliyi bulmak adına Van Aanholt tercihinden de feragat eden Buruk, o bölgede Kazımcan ile Emre Taşdemir'i denedi. Savunmanın göbeğinde de Emin Bayram kozunu kullanarak rekabet yaratan Okan hoca, Abdülkerim'in performansını artırdı.









Icardi'yi kazandırdı

İleri uçta da Gomis, Icardi ve Seferovic gibi yıldızlar arasında seçimini yapan ve Icardi'yi düzenli olarak ilk 11'de sahaya sürmeye başlayan başarılı çalıştırıcı, Arjantinli golcüyü de takıma kazandırdı. Derbi zaferi Icardi'nin golleriyle gelirken, onun en büyük destekçisi, sonunda aradığı pozisyonu ve rolü bulan Mertens oldu. Okan Buruk böylece hem Galatasaray'ı bir kez daha zirve yarışına sokarken, ara transfer dönemi yaklaştıkça elini de güçlendirdi ve yeniden bir gidecek/gelecek listesi oluşturmak üzere kolları sıvadı.

İki yabancının bileti kesildi

Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'da gözden çıkarılan oyuncular yavaş yavaş netleşiyor. Okan hocanın bir süredir şans vermediği, son Beşiktaş derbisinde kadroya dahi almadığı iki yabancı; Van Aanholt ve Seferovic'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Benfica'dan kiralanan Seferovic'in kontratının feshedilmesi, Aanholt'un ise bonservisiyle birlikte satılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, açılacak yabancı kontenjanını da yeni ve daha güçlü takviyelerle doldurmayı hedefliyor.





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