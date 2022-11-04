Zirve takipçisi Galatasaray için yarın NEF Stadı’nda oynanacak Beşiktaş derbisi 3 puandan daha fazla anlamlar taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçını kazanmaları halinde önlerinin açılacağını hesaplıyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ekibiyle beraber geniş kapsamlı analizler ve değerlendirmeler yapan sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş maçını kayıpsız geçmeleri durumunda olumlu bir hava yakalayacaklarını ve ileriye yönelik net bir mesaj vereceklerine inanıyor. Bu yüzden derbi stratejisini tamamen galibiyet üzerine oluşturan Okan Buruk, Nef Stadı’ndaki zorlu maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.





Kazanılırsa hedef için başlangıç olacak

Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde Okan Buruk’un Karagümrük maçı öncesi koyduğu “3 maçta 9 puan” hedefine de bir adım daha yaklaşılacak. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta ise zirve adaylarından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray’da teknik kadro fikstür dezavantajının ortadan kalkmasıyla beraber özellikle Dünya Kupası’ndan sonra takımın form durumunun yükselmesini bekliyor. Cim-Bom, Dünya Kupası’ndan sonra devre arasına kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor (D), Ankaragücü, Fenerbahçe (D) ve Hatayspor’la karşılaşacak.

Biletler sadece 8 saniyede bitti

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktıktan sadece 8 saniye içinde tükendi. Sezon başında 42 bin adet kombinenin satıldığı sarı-kırmızılılarda derbi için satışa sunulan 6 bin biletten kulübün kasasına 12 milyon lira girdiği öğrenildi. İzin verilmesi durumunda 2 bin 650 kişilik deplasman tribünü biletlerinin de satışa çıkarılacağı ifade edildi. İstanbul Valiliği, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden önce bu sezon ezeli rakipler arasında oynanacak maçlara deplasman taraftarı alınmayacağını duyurmuştu.





Kazımcan ve Yusuf müjdesi

Cim-Bom, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün sabah basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idmanın rondo çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncuların derbi öncesi iyileşmeleri teknik heyetin yüzünü güldürdü. (Skorer)



