Yaz döneminde ertelenen seçimli kongreler, yeni başkanın geç belli olması, buna bağlı olarak rötarlı başlayan kamp ve yine son güne kalan transferler... Sezon başında bir türlü tam kadro halinde çalışması fırsatı bulamadan lige giren ve buna rağmen takımını zirve yarışında tutan Okan Buruk, üst üste gelen iki arayla birlikte bu açığı tamamen telafi etti. Önce Milli maçlar, ardından BAY haftasıyla beraber kesintili de olsa toplamda 4 haftaya yakın bir hazırlık süreci imkanı bulan Aslan'ın hocası, hem fiziksel açıdan takım seviyesinden geride olan oyuncuları yeniden kazandı hem de taktiksel olarak öğrencilerini istediği noktaya getirdi.





Hem rakibe hem idmana göre

Başarılı çalıştırıcı, işte bu yüzden cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında, takımından sezonun en iyi futbolunu bekliyor. Kadroda sakatlığı bulunan hiçbir oyuncu olmaması da takım içerisinde rekabeti en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Okan hoca hem rakibin durumuna hem de öğrencilerinin antrenman performansına göre bir kadro kurma hazırlığı içerisinde. Özellikle golsüz sona eren son Adana Demirspor deplasmanına göre ilk 11'de birkaç değişiklik birden yapılması bekleniyor.









'Bu virajı da geçebilirsek...'

Okan Buruk'un hedefi, Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle erken başlayacak olan devre arasına kadar takımın, liderlik koltuğuna taşımak. Bunun için Sarı-Kırmızılı ekibin önünde giderek zorluk seviyesi artacak 5 karşılaşma bulunuyor.

Kayserispor deplasmanı sonrası içeride Alanyaspor karşılaşması. Ardından Fenerbahçe 'ye son düdüğe kadar zor anlar yaşatan Karagümrük deplasmanı, sonrasında Nef Stadı'nda Beşiktaş derbisi ve son olarak şampiyonluk adaylarından Başakşehir deplasmanı. Buruk, bu zorlu virajı geçmeleri halinde, ligin 2. yarısında çok daha büyük bir çıkış yapabileceklerine ve işlerinin daha kolay olacağına inanıyor.









Florya'da yüzler gülüyor

Kayseri deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'ın dünkü idmanında üç takımlı bir turnuva gerçekleşti. Muslera, Boey, Nelsson, Aanholt, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Rashica ve Seferovic'ten oluşan takım turnuvayı kazanırken, oyuncular idman maçının ardından zafer pozu verdi.

Dries Mertens tam not aldı

Galatasaray'ın dün gerçekleşen antrenman maçında en çok golü kaydeden oyuncu olan Dries Mertens, hocası Okan Buruk'tan tam not aldı. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız, Süper Lig'de henüz golle tanışamazken, Kayserispor deplasmanında bu şanssızlığını kırmaya kararlı.

Okan hocanın, Mertens'in etkinliğini artırabilmek adına onu kaleye daha yakın oynatmayı düşündüğü, ayrıca Icardi ve Mata'yı da tecrübeli yıldızla beraber sahaya sürmenin planları içinde olduğu öğrenildi.





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Ceza sahasına bombardıman!

Aslan'ın hocası Okan Buruk, ileri uçta yer alan oyuncularının daha fazla topla buluşabilmeleri için, kenar beklerinevekanat oyuncularına, "Fırsatını bulduğunuz anda ceza sahasına orta yapın" talimatı verdi. İdmanlarda da özel olarak orta şut çalışmaları yaptıran Buruk, bu şekildetakımının daha fazla pozisyona gireceğini ve daha fazla skor üreteceğini düşünüyor.

Metin Karabaş