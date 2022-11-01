Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 maça doğrudan etki etti. Son oynanan Karagümrük maçının devre arasında Kerem-Barış Alper değişikliğini gerçekleştiren Okan Buruk, 2. devre skoru lehine çevirdi. Ligin ilk haftası Galatasaray 1-0 kazanırken, Buruk 89’da Gomis’i oyuna almış ve tecrübeli forvet bir dakika sonra ağları havalandırmıştı.

Hamle adamı Gomis

Üçüncü haftada ise Ümraniye maçında 78’de yine Gomis sahaya sürülmüş ve 8 dakika sonra galibiyeti getiren gole imza atmıştı. Nef Stadı’na lider gelen Gaziantepspor’u 2-1 yenen Cim-Bom’da Buruk yine değişiklikleriyle maça damgasını vurdu. Oliveira, Mertens, Gomis ve Torreira kenara alırken, Berkan, Barış, Seferovic ve Emre Akbaba sahaya sürüldü, son anda galibiyet golü geldi. Konya galibiyetinde de 78’da Aanholt’un yerine Dubois girdi, Fransız sol bekin ortasıyla galibiyet golü geldi.

Deplasmanda 2 puanlık ortalama

Süper Lig ’de geride kalan 11 haftada 7 kez deplasmana çıkan Galatasaray’ın dış saha performansı dikkat çekti. Cim-Bom, fikstür dezavantajına rağmen dış sahadaki 2 puan ortalaması umutları artırdı. Bu ortalamanın şampiyonluk istatistiği olduğu noktasında birleşen sarı-kırmızılar dış sahada aynı çizginin korunmasını yeterli görüyor. Galatasaray bu sezon deplasmanda Antalyaspor, Ümraniye, Kasımpaşa, Karagümrük’ü yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında ise berabere kaldı. Aslan, deplasmandaki tek yenilgisini Kayserispor’a karşı aldı. (Skorer)