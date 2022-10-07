Süper Lig 'de kalesini 4 maçta rakip forvetlere kapatan Galatasaray , savunmasını oturttu ancak gol atma sorununu henüz çözemedi. Gomis dışındaki isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılı takımda eleştiri okları, kenar oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Yeni transfer Milot Rashica'nın antrenmanlardaki performansından etkilenen teknik heyet ise "Rashica'yı ilk 11'de kullanmalıyız'' görüşünde birleşti.









İKİ KANATTA DA OYNAMASI AVANTAJ

Sabah'ın haberine göre; Yunus-Kerem ikilisinden birisinin yerine formayı alması beklenen Kosovalı yıldız, iki kanatta da oynama özelliğine sahip. Teknik direktör Okan Buruk, forveti İcardi'yi kenardan Rashica ile tamamlamanın planlarını yapmaya başladı. Transferin son günü Norwich'ten alınan Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesine 15 milyon Euro bonservis talep edildiği için satın alma opsiyonu koyulmadı. Sol bekte yerli oyuncu kullanmaya karar veren Buruk, Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu'yu bu bölgede denemeye başladı.

ICARDI GAZA BASTI

Bu haftayı bay geçecek olan Galatasaray, 15 Ekim'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adana maçı öncesi gittiği Arjantin'den dönen ve önceki gün Florya'da idmana çıkan İcardi, dün de özel olarak kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.







