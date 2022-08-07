Galatasaray 'da gözler bu akşam Antalyaspor'la deplasmanda oynanacak Süper Lig maçına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un Fiorentina maçına benzer bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor.

Sağ bek merak konusu

Galatasaray'da kalede Muslera görev yapacak. Sol bek Patrick van Aanholt, stoperde ise Abdülkerim Nelsson ikilisi sahaya çıkacak. Sağ bekte isi sıkıntı yaşanıyor. Yeni transfer Dubois sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Omar'ın riske edilmemesi durumunda yaz kampını takımla başarılı bir şekilde geçiren Ali Turap Bülbül'ün 11 başlaması bekleniyor. Sacha Boey de affedilerek A Takım kadrosuna dahil edilmişti. Sağ bek için bir başka alternatif de Sacha Boey...









Emre Akbaba 10 numara

Orta alanda Fredrik Midtsjö'nün tam hazır olmaması nedeniyle Berkan Kutlu 11'de başlayabilir. Sergio Oliviera ve Emre Akbaba da orta alanda forma giyecek.

Sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, forvette de Seferovic'ign forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



