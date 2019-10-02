Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Nzonzi, yine çok iyi bir futbol sergiledi.

Savunmanın önünde birçok PSG atağını kesen başarılı orta saha oyuncusu, 78 pas denemesinin 66’sında isabet sağladı.

Steven Nzonzi, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, “Ciddi bir maç oynadık. Bir hata sonucu gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik” diye konuştu. Fransız yıldız, iki maçta alınan 1 puana rağmen gruptan çıkma şanslarının sürdüğünü dile getirdi. Nzonzi, “Taraftarlarımız muhteşemdi. Bize enerji verdiler. Onlara teşekkür ederim” dedi.