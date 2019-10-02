Galatasaray'da Nzonzi yine hatasızdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG'ye 1-0 mağlup olurken Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi, yine başarılı performansıyla dikkat çekti.

02 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Galatasaray'da Nzonzi yine hatasızdı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Nzonzi, yine çok iyi bir futbol sergiledi.

Savunmanın önünde birçok PSG atağını kesen başarılı orta saha oyuncusu, 78 pas denemesinin 66’sında isabet sağladı.

Steven Nzonzi, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, “Ciddi bir maç oynadık. Bir hata sonucu gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik” diye konuştu. Fransız yıldız, iki maçta alınan 1 puana rağmen gruptan çıkma şanslarının sürdüğünü dile getirdi. Nzonzi, “Taraftarlarımız muhteşemdi. Bize enerji verdiler. Onlara teşekkür ederim” dedi.

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