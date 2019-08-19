Galatasaray’da yönetimin müthiş bir transfer operasyonuyla 1+1 yıllığına Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayağının tozuyla 11’e girecek.
Fatih Terim, İtalyan kulübünden hazır şekilde gelen Nzonzi’yi hemen takıma monte etmeyi düşünüyor. Denizlispor maçında da orta sahada yaşanan sıkıntıyı göz önünde bulunduran Terim, Nzonzi- Seri ikilisine çok güveniyor.
Cezalı Marcao’nun yokluğunda ise Donk’un stopere çekilmesi yüksek ihtimal.
İmparator, Türk Telekom Stadı’nda pazar günü oynanacak Konyaspor maçında bambaşka bir takım görmek istiyor.