Süper Lig 'e iyi bir giriş yapan Galatasaray , yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmiş ve büyük ses getirmişti. Ligde 8 maça çıkan sarı kırmızılılar; bu maçlardan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Takımın savunma konusundaki başarısı dikkat çekerken, hücum konusunda son vuruşların yapılamaması da eleştirilerin hedefi oldu.

İÇ TRANSFERDE DÜĞMEYE BASILDI!

Tüm bu gelişmelerle birlikte yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yönetim, ilk hamlesini yaptı ve 13 milyon Euro'luk resmî teklife rağmen Sevilla'ya satmadığı Victor Nelsson'un sözleşmesini yeniledi.









1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Nelsson'un 1 milyon Euro olan garanti ücreti 1.3 milyon Euro'ya çıkartıldı. 2026'ya kadar geçerli sözleşme tarihi aynı kalan Danimarkalı stoperin 25 milyon Euro olan serbest kalma maddesi de değişmedi. Victor Nelsson'un performansından memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmiş oldu.

20 MİLYON EURO

Dünya Kupası'nda Danimarka milli formasıyla boy gösterecek Nelsson'a ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray cephesi, 20 milyon Euro'yu gördüğü anda pazarlığa oturma kararı aldı. G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...



















