23 yaşındaki savunmacı, defansın göbeğinde Alpaslan Öztürk ile iyi bir uyum yakaladı. Nelsson, özellikle Konyaspor ’un büyük baskı kurduğu ikinci yarıdaki oyunuyla takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli pay sahibi oldu. Danimarkalı defans oyuncusu, 8 ikili mücadelenin 5’ini kazanırken, tam 7 atak uzaklaştırdı ve 1 top kazandı. Victor Nelsson, yaptığı kritik müdahalelerle Konyaspor’un eşitliği sağlamasına izin vermedi. Başarılı futbolcu, ilk yarıda ayrıca geriden oyun kurulması konusunda da takımına önemli katkı sağladı.