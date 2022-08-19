Flaş transferlere imza atan Galatasaray , maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılan Feghouli ve Babel'in ücretleri, Mertens ve Torreira'ya verildi. Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin Euro, Seferovic ise 2.3 milyon Euro alacak. Takım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.

NELSSON, KEREM VE YUNUS'A İYİLEŞTİRME

Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un iki yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak ve 2000 doğumlu genç yeteneğe 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para ödenecek. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az yüzde 50 zam yolda. Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelsson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek ve Danimarkalı stoperin 1 milyon Euro'luk ücreti artırılacak.

Kaynak: Sabah







