Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşması için bugün saat 15.15’te Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almıyor.