Galatasaray'da sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla gözden düşen Nagatomo ile devre arası kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor.

2017-2018 sezonunun devre arasında Inter'den transfer edilen Japon futbolcu için Serie A ekibi Bologna'nın devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Nagatomo ile Bologna ilgileniyor.

9 Sezon İtalya Serie A'da Cesena ve Inter forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılması durumunda bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Japonya Milli Takım forması da giyen Yuto Nagatomo bu sezon 24 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.