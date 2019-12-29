Galatasaray'da Nagatomo trasferinde son dakika!

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Japon futbolcu Nagatomo'ya İtalya'dan talip çıktı.

29 Aralık 2019, Pazar 15:56
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Galatasaray'da Nagatomo trasferinde son dakika!

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla gözden düşen Nagatomo ile devre arası kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. 

2017-2018 sezonunun devre arasında Inter'den transfer edilen Japon futbolcu için Serie A ekibi Bologna'nın devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Nagatomo ile Bologna ilgileniyor.

9 Sezon İtalya Serie A'da Cesena ve Inter forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılması durumunda bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Japonya Milli Takım forması da giyen Yuto Nagatomo bu sezon 24 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.

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