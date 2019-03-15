Sol bekte Emre Taşdemir ile idare eden, orta sahada ise Selçuk ve Donk'u dönüşümlü kullanan teknik direktörü Fatih Terim, iyileşmeleri ve fiziki açıdan yüzde yüze gelmelerinin ardından, son 8 haftada Nagatomo ile Fernando'yu ilk 11'de oynatacak.

'ONYEKURU PLANLARIMIZ ARASINDA'

Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton'ın teknik direktörü Marco Silva, genç futbolcuya mesaj gönderdi. Portekizli çalıştırıcı, ''Onyekuru, gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatlice izliyoruz" dedi. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki futbolcu ile PSG, Monaco, Sevilla gibi kulüpler de ilgileniyor.

(Sabah)