6 yıldır Galatasaray altyapısında oynayan Mustafa Kapı, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. 17 yaşındaki futbolcuya G.Saray yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına oynadıkça da kazanacağı bir teklif yaptı. Bu teklifin süresi 5 yıllıktı. Kapı, kariyeri için 5 yıllık süreyi uzun buldu ve bu nedenle teklifi geri çevirdi.

GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNADI

Şu anda A Takım ile idmanlara çıkamadığını belirten genç futbolcu ve temsilcileri, A Takım’da fazla forma şansı bulamayacağını düşünerek kariyer planını Avrupa olarak yaptı. 2014 yılında Denizlispor altyapısından G.Saray’a transfer edilen 17 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A Takım formasını 1 kez giydi. Bu sezon A Takımda süre alamayan Mustafa Kapı 22 maçta G.Saray 19 yaş altı takımının formasını giydi.

Kaynak: Akşam