Galatasaray’ın Sivasspor’u 4-2 mağlup ettiği müsabakada 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu oldu. Müsabakanın 90+5. dakikasında Feghouli’nin yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, daha önce Emre Belözoğlu’na ait olan bu rekoru kırmış oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncusu unvanını Emre Belözoğlu'ndan alan 8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, kariyerinin ilk Süper Lig maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet üçlüsünü çektirdi.

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