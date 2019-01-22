Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in transfer hediyesi: Pato

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Pato’yu, özellikle başkan Mustafa Cengiz’in çok istediği öğrenildi.

22 Ocak 2019, Salı 07:48 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in transfer hediyesi: Pato

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Pato’yu, özellikle başkan Mustafa Cengiz’in çok istediği öğrenildi.

Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, hem taraftarla arasındaki bağı yeniden güçlendirmek hem de zor durumda bıraktığını düşündüğü Fatih Terim’e bu şekilde bir hediye vermek istiyor.

Görevine başlarken, “Galatasaray gibi bir dünya kulübü, her transfer döneminde yıldız oyuncu transferi yapmalıdır” diyen Cengiz, Pato’yu alarak verdiği sözü de tutmanın hesaplarını yapıyor.

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Pato, Çin’de Quanjian forması giyiyor. Daha önce Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Sambacı, Çin Ligi’nde çıktığı toplam 46 maçta 30 gol atmayı başardı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.