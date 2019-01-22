Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Pato’yu, özellikle başkan Mustafa Cengiz’in çok istediği öğrenildi.

Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, hem taraftarla arasındaki bağı yeniden güçlendirmek hem de zor durumda bıraktığını düşündüğü Fatih Terim’e bu şekilde bir hediye vermek istiyor.

Görevine başlarken, “Galatasaray gibi bir dünya kulübü, her transfer döneminde yıldız oyuncu transferi yapmalıdır” diyen Cengiz, Pato’yu alarak verdiği sözü de tutmanın hesaplarını yapıyor.

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Pato, Çin’de Quanjian forması giyiyor. Daha önce Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Sambacı, Çin Ligi’nde çıktığı toplam 46 maçta 30 gol atmayı başardı.