Galatasaray’da yönetim bazında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Muhalefet Başkan Mustafa Cengiz’i koltuktan indirmek için her şeyi denerken, Faruk Süren’e ‘aday ol’ baskısı var. Cengiz ve yönetimi ise mahkemenin 21 Şubat’a ertelenmesiyle rahat bir nefes aldı.

Başkan, iki önemli konu için hemen düğmeye bastı. Mustafa Cengiz’in ilk hedefi, Florya’nın tapusunu geri almak. Emlak Konut ile yapılan anlaşmayı tamamen feshetmeye çalışan Başkan, üst üste görüşmeler gerçekleştiriyor. Bunun için daha önce Emlak Konut’tan alınan yaklaşık 120 milyon TL’lik rakamın geri ödenmesi gerekiyor. Riva arazisiyle ilgili proje ise aynen devam edecek.

Üyelik sistemi değişebilir

Başkan’ın ikinci hedefi ise Ocak ayında tüzük tadil kongresi yapmak. Bağımsız bir ekip tüzük üzerinde çalışırken, Mustafa Cengiz yıllardır eleştirilen ancak bir türlü değiştirilemeyen tüzüğü güncellemeye hazırlanıyor. Eğer ki Başkan tüzüğü yenileyip, özellikle de üyelikle ilgili maddeleri değiştirebilirse, seçim kararı verip adaylığını da açıklayabilir.

Metin Karabaş