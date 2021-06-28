Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in ihracı için ilk adım
Galatasaray'da Yeni Başkan Burak Elmas ve ekibinin, önceki dönemde seçimin ertelenmesi konusunda camia içinde eleştiriler alan ve tüzüğe uygun hareket etmediği belirtilen Mustafa Cengiz ve ekibinin üyelikten ihracı için bir dilekçe hazırladıkları kaydedildi.
Galatasaray 'da Eski Başkan Mustafa Cengiz döneminde, camia içi birçok tartışma yaşanmıştı, son olarak da seçimin ertelenmesi eleştirileri beraberinde getirmişti. O dönem Cengiz ve ekibinin tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması gerektiği ileri sürülmüştü. Bu madde gereği Yeni Başkan Burak Elmas ve ekibinin, disiplin kuruluna gönderilmek üzere bir dilekçe hazırladığı kaydedildi.