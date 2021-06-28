Galatasaray 'da Eski Başkan Mustafa Cengiz döneminde, camia içi birçok tartışma yaşanmıştı, son olarak da seçimin ertelenmesi eleştirileri beraberinde getirmişti. O dönem Cengiz ve ekibinin tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması gerektiği ileri sürülmüştü. Bu madde gereği Yeni Başkan Burak Elmas ve ekibinin, disiplin kuruluna gönderilmek üzere bir dilekçe hazırladığı kaydedildi.