Sarı-Kırmızılılar'da alınan seçim kararı sonrasında merak edilen konularından bir tanesi de mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olmayacağıydı. Cengiz, dün bu soruların hepsine yanıt verdi. Başkanın açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Başkanlığa yeniden aday olma konusunda şu anda verilmiş bir kararım yok. 7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar."

Falcao bir tanedir

Falcao'nun geleceği hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Falcao bir tanedir. Devam edecek. Bütün futbolcularım çok değerlidir. Onlara aile içinde kızabiliriz fakat neticede onlar bizim için mücadele ediyor. Biz de onların başarılı olması için gereken ortamı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



