Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaklaşık 1 ay önce tek başına ziyaret etmesi sorun yarattı.

Yöneticiler, Cengiz'in haber vermemesine içerledi

Mustafa Cengiz'in bu ziyaretle ilgili olarak hiçbir yönetim kurulu üyesine bahsetmediği ve yöneticilerin Galatasaray Başkanı ile aralarının bu sebepten açıldığı belirtildi.

Cengiz, Erdoğan ile ne konuştu?

11 Ekim 2019 Pazartesi günü Dolmabahçe'ye gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Erdoğan'a Emlak Konut sıkıntısı, Florya ve Riva arazilerine ilişkin taleplerini iletti.

Avukat Ömer Faruk Kırbıyık tartışması

Öte yandan camianın yakından takip ettiği davada Galatasaray'ı temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık'ın olması bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Kırbıyık için çarpıcı ifadeler: "Kimlerle ortak olduğu araştırılsın"

İsminin açıklanmasını istemeyen camiadaki bazı üyeler, "Genç ve çok tecrübeli bir avukat değil. Ayrıca bu avukat kırılamayacak bazı kişilerin önerisiyle gelmiş. Kimlerle ortak olduğu araştırılsın" yorumlarını yaptı.

Kaynak: Ajansspor



