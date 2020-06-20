Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takımı yalnız bırakmak istemiyor. Tedavisi evinde devam eden Cengiz'in, Gaziantep Futbol Kulübü maçına gitmek istediği öğrenildi. Mustafa Cengiz, yakın zaman içerisinde önce beyin, sonra da mide ameliyatları geçirdi. 3 Haziran'da taburcu olan Cengiz'in tedavi süreci, doktorlarının kontrolünde devam ediyor.

Önlemlerin alınarak Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde stattaki yerini almak isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in takıma moral vermeyi amaçladığı belirtildi.

AA







