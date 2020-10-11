Galatasaray’d a son 5 günde yaşananların, dışarıya karşı verilmek istenen ‘birlik ve beraberlik’ mesajının gerçeği pek de yansıtmadığı, liderlik yönetimi konusunda hataların, iletişimsizliklerin olduğu konuşuluyor. Yö netimin, kritik toplantısı sonrası olumlu bir havanın ortaya çıkacağı düşünülürken, Başkan Mustafa Cengiz, üst üste yaptığı açıklamalarla rüzgarın tam tersine dönmesine neden oldu. Cengiz’in, önümüzdeki günlerde başka açıklamalar da yapacağının sinyallerini vermesi, ortamın daha da gerileceğini gösteriyor. Bu bir kaçış mı yoksa ‘artık yeter’ isyanı mı? Karar sizin… İşte 5 Ekim ile 9 Ekim tarihinde yaşananların özeti;

5 Ekim 2020

Kasımpaşa yenilgisi sonrası Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da katılımıyla Fatih Terim’le kritik bir toplantı yapılmıştı. Radikal kararlar alınması beklenen toplantının sonunda görüşmeden, “Birlik ve beraberlik” mesajı çıktı. Futbol takımının kadrosunun, şampiyonluk yolunda iddialı olduğuna vurgu yapıldı.

6 Ekim 2020

Galatasaray’da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, voleybol takımlarının isim sponsorluğu anlaşmasında, “Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray’dır. Hocamız Fatih Terim, Türkiye’nin 1 numarasıdır” dedi. Ancak kapalı kapılar ardında Günay ve Albayrak arasında sert tartışmalar yaşandığı, Albayrak’ın istifadan döndürüldüğü öğrenildi. Aynı gün Florya’daki yönetim kurulu toplantısı sonrasında Başkan Mustafa Cengiz, “Türkiye'nin en kaliteli kadrosu bende. Bir ayağımız çukurda, öbür ayağımız da girdiğinde gelecek yönetimlere tertemiz bir Galatasaray bırakmalıyım” diye bir cümle kurdu.

9 Ekim 20206

Ekim’deki sözlerin ardından sadece 3 gün geçti, önceki gün Başkan Cengiz, “Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor” yorumunu yaparken, futbol takımından isim vermeden iki oyuncuyu hedef gösterdi ve “Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım” diyerek bombayı ortaya bıraktı. Daha sonra bu iki ismin Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi. Hatta yüzde 15 indirimi kabul etmeyen Belhanda ve Feghouli’nin, Sarı-Kırmızılı kulübü FIFA’ya da şikayet ettikleri bildirildi.

Çağrı Davran



