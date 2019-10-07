Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’un annesinin cenaze töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘Bir günde kral olmadık’

”Biz 4 hafta üst üste değil, 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık. Bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart.“

‘Şampiyonluğa ulaşacağız’

”Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Özellikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğu gibi yine biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum.”

‘Hoca haklı olabilir’

(Fatih Terim’in, ‘Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşssun’ sözleri üzerine) “Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman ‘Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11’de’ gibi yanlışın içine girmeyiz.”

‘VAR’a özellikle gitmiyor’

”Türkiye’de bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Özellikle bu sene VAR’a gitmeme modası çıktı. İngiltere’den örnek verdiler. VAR’a giden hakemin sicili bozuluyor gibi bir algı var. Bizde VAR işi layıkıyla yapılmıyor. VAR’a özellikle gidilmiyor.”

‘Sarvan gerekeni yapsın’

”Nasıl ki Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa’nın bir saniyede sözleşmeleri askıya alındı. Bu VAR hakeminin sözleşmesi askıya alınacak mı? MHK Başkanı gereğini yapsın!”

‘TFF ne iş yapıyor!’

”Aynı Futbol Federasyonu, devletimizin yaptığı güzel statların zeminlerini kontrol ediyor mu? Seyircilerin giriş-çıkışlarını kontrol ediyorlar mı, kolaylık sağlıyorlar mı? Ülke puanının düşmemesi için hangi kulübü arayıp da yardımcı olmuşlar? TFF maç seyretmekten başka ne iş yapıyor acaba!

‘Çin işkencesi...’

”Ankara’da son maçta stat kapıları geç açıldı. 7 turnikeyi açtırana kadar ilk yarı bitti. Bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. Taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini merak ediyorum. TFF’ye sesleniyorum... İnsanların çocuklarıyla maça gitmeleri için ne yapıyorlar?”



