Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla Galatasaray ’ın puan almasını sağlayan Muslera’nın bu zorlu maça özel motivasyonla çıktığı öğrenildi. Demir Grup Sivas karşılaşmasında yediği gollerle eleştirilen ve Teknik Direktör Domenec Torrent tarafından hedef gösterilen tecrübeli eldivenin, Başakşehir maçını bir anlamda kendisini ispatlama maçı olarak gördüğü belirtildi.

Torrent’in, bazı bölümleri çevrilmeyen, “Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. Üçünde de kalecilik yapamadı” sözlerinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve bütün bir hafta son derece moralsiz olduğu belirtilen tecrübeli eldivenin, Başakşehir maçını adeta kendisi için oynadığı dile getirildi.

Karşılaşma boyunca 10 kez kurtarış yapan ve inanılması zor pozisyonlara geçit verme-yen Muslera, takımının bir puan almasında başrolü oynayan isimdi.

Karşılaşma sonrası Muslera ile ilgili bir soruya teknik adamlar gibi oyuncuların da iyi ve kötü günleri olduğunu belirten Torrent, “Muslera’ya aşığım” diyerek kalecisini göklere çıkarmıştı.

Kaynak: Milliyet