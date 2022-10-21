Galatasaray'da Muslera'nın yerine yeni aday İtalya'dan
Galatasaray, kaptanı Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kalede yerini alacak isim için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Muslera örneğinde olduğu gibi yerini de yine İtalya'dan bir takviye ile doldurmak istiyor.
Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Galatasaray , ilerleyen dönem adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye bir hamle yapmayı planlıyor.
Sözleşmesi 2024'te bitiyor
Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan Fernando Muslera ile 16 Mart 2021'de yeni sözleşme imzalanmıştı. Uruguaylı oyuncu ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçerli bir anlaşmaya imza atılmıştı.
Sezon sonu ayrılabilir
Calciomercato'nun haberine göre, yeniden inşa sürecinde olan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitimine 1 sene kala sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
MLS ihtimali
36 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması durumunda kariyerinin son bölümünü MLS'te geçirebileceği belirtiliyor. Birçok Güney Amerikalı oyuncu için Avrupa sonrası durak olan ABD'de Muslera'nın da kariyerine devam edebileceği aktarılmakta.
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Yine rota İtalya
Galatasaray, 2006-07 sezonu sonunda Faryd Mondragon'un ayrılışının ardından bir sonraki sezonu Türk kaleciler ile geçmişti. Ardından İtalyan kaleci Morgan De Sanctis dönemi yaşanırken 2011'de Lazio'dan Fernando Muslera kadroya katılmıştı. Şimdi ise Galatasaray, yine İtalya'dan bir isim ile Muslera'nın boşluğunu doldurmayı planlıyor.
Vicario hamlesi
Calciomercato'nun haberine göre Fernando Muslera sonrası dönem için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Empoli kalecisi Guglielmo Vicario ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katarak Muslera sonrası dönemde uzun yıllar sıkıntı yaşamamayı hedefliyor.
Geçtiğimiz sezona damga vurmuştu
Vicario, geçtiğimiz sezon Cagliari'den kiralık olarak Empoli forması giymişti. İtalyan file bekçisinin sergilediği perforamns, Empoli'nin Serie A'da kalmasına büyük katkı sağlamıştı.
Mancini'nin radarına girdi
Vicario'nun geçtiğimiz sezon sergilediği performans, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekmişti. Ağırlıklı görüş de Vicario'nun milli takımda olması gerektiği yönündeydi.
Yaz döneminde büyük yarış
Empoli'deki kiralık döneminde sergilediği başarılı performans sonrası yaz aylarında Vicario için ciddi bir transfer yarışı yaşandı. Napoli ve Lazio ile ismi anılan İtalyan kaleci için özellikle Fiorentina ve Empoli arasında bir yarış yaşanmıştı.
Empoli tarihine geçti
Empoli, girilen transfer yarışını kazanmak adına maddi anlamda yapılarına göre büyük bir çaba gösterdi. Vicario'yu kadrosuna katan Empoli, bu transfer için 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu bonservis bedeli, kulüp tarihinde bir oyuncu için ödenen en yüksek ikinci bedel oldu. İlk sırada 9 mliyon Euro ile 2018-19 sezonunda Palermo'dan transfer edilen Antonino La Gumina yer alıyor.
İtalyan devlerinin listesinde
Galatasaray, Vicario için devreye girerken bu transfer için elini çabuk tutması gerekiyor. 26 yaşındaki kalecinin bu ilgiye nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. Çünkü kendisinin İtalyan devlerinden gelecek olası bir teklifi de bekleyebileceği aktarılmakta. Nitekim kendisiyle önemli takımların ilgilendiği ifade ediliyor.