Galatasaray yeni Muslera'sını arıyor. Sarı kırmızılılar, 36 yaşına gelen ve sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Uruguaylı file bekçisinin alternatifini kadroya katmak için şimdiden çalışmalarına başladı. Cim Bom, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayı giyen Barcelona'nın kalecisi Inaki Pena'yı ilk sıraya aldı.

PENA OLMAZSA MONTIPO

Calcio Mercato'nun haberine göre; sarı kırmızılı takım, Barcelona forması giyen 23 yaşındaki Pena'yı transfer edememesi durumunda alternatif bir isim olarak listeye İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli eldiven Lorenzo Montipò'yu listesine aldı.

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SERIE A'DA DÜŞME HATTINDA

Montipò'nun forma giydiği Hellas Verona, bu sezona oldukça kötü başladı. Ligde 8. hafta sonunda 5 puanla 18. sırada yer alan İtalyan ekibi, bu sezon çıktığı 8 maçın sadece birini kazanabildi.

İtalyan basını savunmanın oldukça kötü olduğunu buna rağmen Montipò'nun oldukça başarılı bir performans sergilediğini de ifade etti.

Montipò, bu sezon çıktığı 9 maçta 15 golü kalesinde görse de gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Bu kötü başlangıca rağmen Galatasaray'ın Montipò ile ilgilendiği ifade ediliyor. Sarı kırmızılıların scout ekibi, 26 yaşındaki kaleciyi yakından takip ediyor.

Haberde Muslera'nın MLS'e gideceği ve onun yerini alması için Galatasaraylı yöneticilerin Hellas Verona ile Lorenzo Montipò için görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın devre arasında Montipò'yu kadrosuna katmak için kulübü Verona ile sürekli iletişim halinde oldukları belirtildi. Novara doğumlu 1,91 boyundaki kalecinin sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eriyor. Kalecinin güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro civarında...

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LORENZO MONTIPO KİMDİR?

Profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehir olan Novara'da 2013-14 sezonunda başlayan Montipò, 2 sezon A takımda forma giydikten sonra Siena'ya kiralandı. Sonraki sezon yine kiralık olarak Carpi forması giyen İtalyan kaleci, 2018-19 sezonunda Benevento'nun yolunu tuttu.

Burada geçirdiği bir sezonun ardından beğenilen Montipò, Benevento'ya 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

26 yaşındaki eldiven 2 sezon sonra Hellas Verona'ya kiralandı. Burada geçirdiği 1 sezonun ardından Verona oyuncuyu 1 milyon euro bonservisle bu sezon başında kadrosuna kattı.



