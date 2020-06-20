Galatasaray'da Muslera'nın yerine düşünülen Claudio Bravo'nun performansı!
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanmasının ardından Sarı - Kırmızlı ekip transfer çalışmalarını hızlandırdı. Transfer listesinde yer alan isimlerden birisinin de Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Claudio Bravo olduğu iddia edildi. İşte Claudio Bravo'nunManchester City formasıyla kurtardığı penaltılar...
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanması ve uzun bir süre takımdan ayrı kalması sebebiyle transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı - Kırmızılı ekipte, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Claudio Bravo'nun listeye alındığı iddia edildi.
2016 yılında Manchester City'e katılan Bravo, İngiliz ekibin formasıyla birçok kritik penaltı kurtarışına imza attı. İşte Claudio Bravo'nun performansı...