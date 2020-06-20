Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanması ve uzun bir süre takımdan ayrı kalması sebebiyle transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı - Kırmızılı ekipte, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Claudio Bravo'nun listeye alındığı iddia edildi.

2016 yılında Manchester City'e katılan Bravo, İngiliz ekibin formasıyla birçok kritik penaltı kurtarışına imza attı. İşte Claudio Bravo'nun performansı...