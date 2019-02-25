Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi bulundu: Fatih Öztürk

Galatasaray'da bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Muslera'nın alternatifi bulundu: Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk...

25 Şubat 2019, Pazartesi 08:05
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Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi bulundu: Fatih Öztürk

Sakatlığı sebebiyle dün oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçının kadrosunda olmayan Akhisarspor'un 1 numarası Fatih Öztürk, sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak. Akhisar'la 31 Mayıs'ta bitecek olan sözleşmesini uzatmayan 32 yaşındaki kalecinin, sarı kırmızılı takımla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 

Muslera'ya yedek olarak düşünülen Fatih Öztürk'e Galatasaraylı yetkililer, "Kimseye imza atma. Sezon sonu seni alacağız" mesajını iletti. Fatih de bu yüzden kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdi. 

Kaynak: Sabah

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