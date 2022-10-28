Alanyaspor maçında sadece 2 puan kaybetmeyen G.Saray, 3 önemli fire verdi. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, +3 yerli kuralında Okan Buruk'u rahatlatan Kazımcan Karataş da sakatlandı.

Karagümrük deplasmanına bu oyuncularından yoksun çıkacak Galatasaray 'da gergin bir bekleyiş söz konusu. 3 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı takım, 8. sıraya kadar gerilerken hakem tartışmaları sonrasında da moraller iyice bozuldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Şimşek, iki sezon önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Okan Buruk'u, Kadıköy'de 4-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında oyundan atmıştı.

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TAKIMA HAKEM UYARISI

Sarı-kırmızılı teknik heyet oyuncularını bu maça hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor. Ayrıca hakem tartışmalarını bir kenara bırakarak futbola odaklanmaları için maç öncesinde bir uyarıda daha bulundu.

DUBOIS SAĞA, EMİN STOPERE

Eksikler nedeniyle takım değişiyor. Emin Bayram stopere geçerken Dubois bugün ilk 11'e giriyor. Buruk, formda olan Rashica'dan vazgeçmeyecek

Bu hafta izin yapmadan Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray'da Okan Buruk kadrosunu belirlemekte zorlandı. Sakatlığı geçmeyen Kazımcan'ın yokluğunda sol bekte Van Aanholt, Berkan ve Emre Taşdemir'i deneyen tecrübeli hocanın son taktik çalışmada Emre'yi oynattığı öğrenildi.

Karagümrük maçında cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim'in yerine sağ bekte Leo Dubois ve stoperde Emin Bayram görev yapacak. +3 yerli kuralını Emin ve Emre ile birlikte Kerem karşılayacak. Hücum hattında İcardi-Mertens ikilisi bozulmayacak, formda olan Rashica yine 11'de şans bulacak.





İTİRAZ ETME MUSLERA!

Karagümrük maçı öncesinde Muslera'ya hakeme itiraz konusunda uyarı geldi. Uruguaylı kaleci, kart görmesi halinde haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Kerem'in de 3 sarı kartı bulunuyor.

ABDÜLKERİM DERBİDE YOK ERDEN TİMUR'A 21 GÜN CEZA

G 16 alatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan olayların ve kartların ardından PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı kulübün cezaları belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik sözlerine men çıkmazken 26 bin TL para cezası verildi.

Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç (Karagümrük ve Beşiktaş) ceza geldi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a da resmi siteden yapılan açıklamalar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti çıktı. (Sabah)

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