Antrenmanın tamamında takımla çalışan Uruguaylı file bekçisi, artık kadrodaki yerini alabilecek. Avrupa Ligi'ndeki Barcelona sınavları yaklaşırken, Torrent'in kalede Pena ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Genç eldiven Barcelona'dan kiralanırken, "Muslera döndüğünde yedek kalmayı kabul edecek bir kaleciyle anlaşmak istiyoruz" açıklaması yapılmıştı. Ancak İspanyol eldivenin güven veren performansı, Muslera'nın 11'e dönüşünü geciktirebilir.

Coşku Florya'ya da yansıdı

Haftayı Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatarak Süper Lig'de uzun süre sonra orta sıralara doğru ilerleyen Galatasaray , gözünü Konyaspor deplasmanına çevirdi. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, dün gerçekleşen antrenmanın temposu, teknik ekibi bir hayli memnun etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, Rize karşısında tam süre alan isimler yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular çift kale maç oynadı. Özellikle süre bulmakta zorlanan oyuncuların dar alandaki idman maçında sergiledikleri disiplinli, hırslı ve mücadeleci performans, kalan haftalarda forma rekabetinin tavan yapacağının bir göstergesi gibiydi.